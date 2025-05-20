كوفيد-19: وزارة العدل تسجل ارتياحها للعودة التدريجية للنشاط القضائي منذ 17 مايو

الجزائر- أكدت وزارة العدل, في بيان لها يوم الخميس, أنها تسجل "بارتياح" العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية منذ 17مايو الجاري كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نفس المصدر أن المحاكم والمجالس القضائية "استأنفت النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا". اقرأ أيضا: كوفيد-19: العاملون في قطاع العدالة يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة آثار فيروس كورونا

وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 "بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97,9% بالنسبة للقضاء العادي و99% بالنسبة للقضاء الإداري, كما تم خلال نفس الفترة النطق بـ 10945 حكم و قرار مدني و 1155 حكم إداري كانت كلها مجمدة منذ 16مارس2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا".