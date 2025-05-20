Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: المدير العام لإدارة السجون يعاين مدى تطبيق الخطة الوقائية بالمؤسسات العقابية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
كوفيد-19: المدير العام لإدارة السجون يعاين مدى تطبيق الخطة الوقائية بالمؤسسات العقابية

الجزائر- يقوم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, فيصل بوربالة, بداية من أمس الأربعاء  بزيارة عمل وتفقد تستمر الى غاية يوم الخميس على مستوى مجلسي قضاء سكيكدة وعنابة, لإجراء "معاينة ميدانية على مستوى المؤسسات العقابية التابعة لاختصاص هذين المجلسين والتأكد من حسن تطبيق الخطة الوقائية لـمجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا مدى توفر الوسائل الضرورية لذلك, حماية للمحبوسين والموظفين", حسب ما افاد به بيان لوزارة العدل.

وخلال الزيارة, أجرى المدير العام "لقاءات مطولة مع الموظفين على مختلف مواقعهم ودرجة مسؤولياتهم,  واستمع إلى انشغالاتهم", مؤكدا "وقوف الإدارة المركزية إلى جانبهم واستعدادها للإصغاء المستمر إليهم ومدهم بالعون المطلوب في أداء مهامهم النبيلة".

اقرأ أيضا:       نزلاء المؤسسة العقابية بتيجلابين (بومرداس): تجند كبير للوقاية من فيروس كورونا

للإشارة فقد سبق وأن باشر المدير العام خلال شهر رمضان المنصرم --يضيف البيان-- "زيارات ميدانية للغرض نفسه وذلك الى مؤسسات إعادة التربية والتأهيل بالبليدة والحراش بتاريخ 28 أفريل, مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة والمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة بتاريخ 10 ماي الجاري, مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران بتاريخ 13 ماي الجاري وكذا مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بعين وسارة, مؤسسة إعادة التربية بالجلفة, مؤسسة إعادة التربية ببوقزول ومؤسسة الوقاية بمسعد بتاريخ 19 ماي الجاري".

آخر تعديل على الخميس, 28 أيار 2020 15:50
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: المدير العام لإدارة السجون يعاين مدى تطبيق الخطة الوقائية بالمؤسسات العقابية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.28

توسيع مهام اللجنة الوطنية لحماية الغابات يسهم في تعزيز الوقاية من الحرائق

20.05.28

كوفيد-19: المدير العام لإدارة السجون يعاين مدى تطبيق الخطة الوقائية بالمؤسسات العقابية

20.05.28

البوليساريو تطالب شركة ألمانية بوقف أنشطتها داخل الأراضي الصحراوية المحتلة

20.05.28

مكافحة فيروس كورونا: فريق الخبراء الطبيين الصيني ينهي مهمته بالجزائر

20.05.28

"كريم طابو رفض بمحض إرادته إجراء مكالمة هاتفية"

20.05.28

غوتيريش يحذر من "خراب" قد يعم العالم ما لم يتم التحرك فورا لمواجهة فيروس "كورونا"

الأكثــر قـراءة

20.05.26

مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

20.05.25

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين

20.05.25

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة في أول أيام عيد…

20.05.26

سطيف: افتتاح أول منتدى افتراضي دولي حول ريادة الأعمال

20.05.26

أزيد من 900 مخالفة للحجر الصحي يومي عيد الفطر بأربع ولايات من غرب البلاد

20.05.26

كوفيد-19: الشروع في تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا بداية من الأسبوع المقبل