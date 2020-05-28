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"كريم طابو رفض بمحض إرادته إجراء مكالمة هاتفية"

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
&quot;كريم طابو رفض بمحض إرادته إجراء مكالمة هاتفية&quot;

تيبازة - أكد مجلس قضاء تيبازة يوم الخميس في بيان له أن المدعو كريم طابو رفض إجراء مكالمة هاتفية لأحد أفراد عائلته رغم موافقة الجهات القضائية المختصة على طلب سابق تقدم به.

وحمل البيان الذي تحوز واج على نسخة منه، تأكيدات النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة ان المذكور أعلاه، كريم طابو، قدم فعلا طلبا لإجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلته الذي أحيل من طرف المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة التي وافقت عليه بعد دراسته.

وأضاف البيان : "و بعد دراسة طلبه، وافقت الجهات القضائية المختصة عليه و ذلك بالسماح للمعني للاتصال بعائلته غير أنه عند إبلاغ كريم طابو بالموافقة و دعوته لاستعمال الهاتف، رفض هذا العرض متراجعا عن طلبه، رافضا إجراء أي مكالمة إلا بعد استشارة محاميه".

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وفي هذا السياق، فند مجلس قضاء تيبازة "قطعا" الاخبار التي "تداولتها وسائل اعلام مفادها، عدم الاستجابة لطلب المدعو كريم طابو باستعمال الهاتف للاتصال بعائلته اثناء فترة وجوده بمؤسسة عقابية بإقليم اختصاص ذات المجلس".

آخر تعديل على الخميس, 28 أيار 2020 15:21
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"كريم طابو رفض بمحض إرادته إجراء مكالمة هاتفية"
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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