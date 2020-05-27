Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجاهد طايري موسى في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - انتقل الى رحمة الله الثلاثاء بباتنة المجاهد طايري حسان عن عمر ناهز 87 سنة بعد حياة مليئة بالتضحيات والمواقف النبيلة حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وكان الفقيد المولود في 22 أبريل 1933 بمروانة بولاية باتنة لبى نداء الوطن حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 بالمنطقة التاريخية الاولى.

وقد أبلى الفقيد البلاء الحسن في الكفاح وأظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال والجهاد حيث قام بعدة دوريات الى تونس لجلب الاسلحة ونقلها الى الولاية الاولى أو الولاية الثانية أو الولاية الثالثة التاريخية. كما شارك في عدة معارك وكمائن واشتباكات ضد الاستعمار الفرنسي فاكسبه ذلك احترام وثقة العديد من القادة والمجاهدين ليتولى عدة مسؤوليات أهمها محافظا سياسيا و ممون الناحية و ملازم أول سياسي ثم ملازم ثاني سياسي.

وقد تقلد المرحوم غداة الاستقلال عدة مناصب من أجل خدمة الوطن حيث شغل مناصب عضوية شتى في المنظمة الوطنية للمجاهدين (مندوب ولاية باتنة وعضو مكتب ولائي ثم عضو مكتب وطني) وبقي المرحوم مخلصا لرسالة الشهداء الى أن وافاه الاجل.

وأمام هذا المصاب الجلل توجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني الى أسرة الفقيد والى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة سائلا المولى عز وجل جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والرضوان ويسكنه فراديس الجنان مع عباده الذين انعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وان يلهم أهله ورفقاه جيل الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد سيوارى التراب اليوم الاربعاء بمقبرة بوزوران بباتنة بعد صلاة الظهر.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجاهد طايري موسى في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.27

المجاهد طايري موسى في ذمة الله

20.05.27

يوم افريقيا : الجزائر تبقى وفية للمبادئ و الأهداف السامية للمنظومة الإفريقية

20.05.27

يوم افريقيا : الجزائر تعرب عن أسفها لعدم تحقيق الديناميكية المرجوة في قضية الصحراء الغربية

20.05.27

بوقادوم يؤكد انشغال الجزائر "البالغ" للتطورات الخطيرة بليبيا ويجدد استعدادها لاحتضان…

20.05.26

بوحميدي: منظمات غير حكومية دولية تريد توجيه الحراك من أجل إحلال الفوضى في الجزائر

20.05.26

لقاء بين وزيرة الثقافة و وزير العمل حول الوضعية الاجتماعية و المهنية للفنانين

الأكثــر قـراءة

20.05.25

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً

20.05.25

"الحكاية الحزينة لماريا ماجدالينا" رواية تيمتها الثقافة والتسامح بين زمنين

20.05.25

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله

20.05.26

تجارة : نسبة المداومة بلعت  44ر99 بالمائة وطنيا خلال يومي عيد الفطر

20.05.26

مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

20.05.25

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف