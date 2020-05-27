المجاهد طايري موسى في ذمة الله

الجزائر - انتقل الى رحمة الله الثلاثاء بباتنة المجاهد طايري حسان عن عمر ناهز 87 سنة بعد حياة مليئة بالتضحيات والمواقف النبيلة حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وكان الفقيد المولود في 22 أبريل 1933 بمروانة بولاية باتنة لبى نداء الوطن حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 بالمنطقة التاريخية الاولى.

وقد أبلى الفقيد البلاء الحسن في الكفاح وأظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال والجهاد حيث قام بعدة دوريات الى تونس لجلب الاسلحة ونقلها الى الولاية الاولى أو الولاية الثانية أو الولاية الثالثة التاريخية. كما شارك في عدة معارك وكمائن واشتباكات ضد الاستعمار الفرنسي فاكسبه ذلك احترام وثقة العديد من القادة والمجاهدين ليتولى عدة مسؤوليات أهمها محافظا سياسيا و ممون الناحية و ملازم أول سياسي ثم ملازم ثاني سياسي.

وقد تقلد المرحوم غداة الاستقلال عدة مناصب من أجل خدمة الوطن حيث شغل مناصب عضوية شتى في المنظمة الوطنية للمجاهدين (مندوب ولاية باتنة وعضو مكتب ولائي ثم عضو مكتب وطني) وبقي المرحوم مخلصا لرسالة الشهداء الى أن وافاه الاجل.

وأمام هذا المصاب الجلل توجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني الى أسرة الفقيد والى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة سائلا المولى عز وجل جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والرضوان ويسكنه فراديس الجنان مع عباده الذين انعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وان يلهم أهله ورفقاه جيل الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد سيوارى التراب اليوم الاربعاء بمقبرة بوزوران بباتنة بعد صلاة الظهر.