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الجزائر تشارك الأربعاء في اجتماع تشاوري حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية في افريقيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 18:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الجزائر تشارك الأربعاء في اجتماع تشاوري حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية في افريقيا

الجزائر - تشارك الجزائر غدا الأربعاء في اجتماع تشاوري, عبر تقنية التواصل عن بعد, حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية في الدول الافريقية, حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح البيان أنه تحسبا لهذا الموعد, ترأس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, ظهر اليوم الثلاثاء, بمقر السلطة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة), اجتماعا تحضيريا ضم كلا من الأمناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية, الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وقد سمح هذا الاجتماع --يضيف نفس المصدر-- ب"تنسيق الرؤى بين مؤسسات الدولة وتبادل المعلومات, سيما ما تعلق بسبل تنظيم وتحضير الاستحقاقات الانتخابية في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

وذكر البيان أن هذا الاجتماع يأتي "تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكليف السيد محمد شرفي, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, بالمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سينظم من قبل مفوضية الاتحاد الافريقي عبر تقنية التواصل المرئي يوم الأربعاء 27 ماي 2020 المخصص لدراسة موضوع +تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على المواعيد الانتخابية في الدول الافريقية+".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 أيار 2020 18:30
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الجزائر تشارك الأربعاء في اجتماع تشاوري حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية في افريقيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 18:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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