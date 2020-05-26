خلاف حول بث حصة "الألغاز الخمسة": سلطة ضبط السمعي بصري تثمن التوصل الى "حل يرضي الجميع"

الجزائر- ثمنت سلطة ضبط السمعي البصري توصل كل من قناة الحياة الخاصة وابن المرحوم عبد القادر طالبي الى "حل يرضي الجميع" وهذا بعد بث هذه الاخيرة لحصة "الألغاز الخمسة" لصاحبها المرحوم عبد القادر طالبي.

وأوضحت السلطة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها تلقت بتاريخ 13 ماي 2020 طلب تدخل لإيقاف بث برنامج حصة "الألغاز الخمسة" لصاحبها المرحوم عبد القادر طالبي من طرف قناة الحياة TV, مشيرة الى أن هذا الطلب الذي تقدم به ابن المرحوم السيد طالبي محمد رفيق, جاء فيه أن "هذا البرنامج مسجل لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبثته المؤسسة العمومية للتلفزة الجزائرية, وبالتالي لا يجوز لقناة الحياة TV التصرف في هذه الحقوق".

وأضاف البيان أن "رئيس سلطة ضبط السمعي البصري, السيد محمد لوبر, قام بمراسلة مدير القناة بتاريخ 20 ماي 2020 لموافاته بتوضيحات حول هذا الموضع من أجل إيجاد حل للقضية طبقا لصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري التحكيمية".

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وقد رد مدير القناة برسالة بتاريخ 21 ماي 2020 --حسب ذات المصدر-- حيث "أكد أن قناته فعلا تبث برنامج +الألغاز الخمسة+ منذ 02 ماي 2020 بنفس عنوان حصة المرحوم عبد القادر طالبي ولكن بمحتوى مختلف تماما عنه, وقد اعتمدت قناة الحياة TV نفس العنوان تكريما وتقدير للمرحوم وأعلنت ذلك في العدد الأول للبرنامج, وليسللقناة نية الاستحواذ على العنوان وهي تعلن من اليوم فصاعدا عن قرارها بعدم استعمال عنوان +الألغاز الخمسة+ وتحتفظ بمضمون البرنامج ولكن بعنوان مختلف وجديد".

وخلص البيان الى أن "رئيس سلطة ضبط السمعي البصري يثمن توصل الطرفين لحل يرضي الجميع ويؤكد مرة أخرى على الالتزام بالقانون".