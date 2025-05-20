محكمة بومرداس: تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وإبنه و عدد من المتهمين في قضية فساد إلى 2 يونيو -

راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 على المجلس الشعبي الوطني -

لونيس آيت منقلات يحيي حفلا بمناسبة يوم افريقيا رفقة فنانين من العالم أجمع -

ولاية الجزائر: الكشافة تحيي الذكرى 79 لاستشهاد محمد بوراس -

كوفيد 19: إجراء 76 عملية تحسيسية من طرف وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية -

عادات الطبخ بغرداية: تهافت كبير على الكوسة المحلية بأسواق المنطقة -

تعذيب: ممارسات بربرية منافية للإنسانية تدين الجيش الاستعماري الفرنسي -

كوفيد-19 بولاية تيزي وزو: عدم تسجيل أي حالة جديدة في الأيام الفارطة واستمرار اليقظة -

يوم إفريقيا: الأمم المتحدة تؤكد تضامنها الكامل مع القارة الإفريقية في تصديها لجائحة كوفيد-19 -

تجارة : نسبة المداومة بلعت 44ر99 بالمائة وطنيا خلال يومي عيد الفطر -

عيد الفطر خلال زمن كورونا بتيبازة: احتفال بنكهة الهدوء والتعايش مع الفيروس -

باتنة: استجابة كاملة للمناوبة في ثاني أيام العيد في 6 ولايات بشرق البلاد -

الشلف: حريق يأتي على 21 هكتارا من النباتات بالمرسى -

سوناطراك: استئناف المستخدمين للعمل سيكون تدريجياً -

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة في أول أيام عيد الفطر -

كوفيد-19 : 197 إصابة جديدة, 169 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

في ذكرى يوم افريقيا : الصحراويون يطالبون بالضغط على المغرب لانهاء احتلاله -

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية في الضفة الغربية -

كوفيد-19 : الاعلان قريبا عن بروتوكول صحي من أجل حماية المواطنين خلال موسم الاصطياف -