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محكمة بومرداس: تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وإبنه و عدد من المتهمين في قضية فساد إلى 2 يونيو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

بومرداس - قررت محكمة بومرداس يوم الثلاثاء تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وأحد أبنائه (ش.ه) بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في قضية تتعلق بالفساد إلى تاريخ الثاني من شهر يونيو القادم, حسبما استفيد من مصدر قضائي.

وتم تأجيل هذه المحاكمة, حسب المصدر, لأسباب تتعلق أهمها برفض هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة عن بعد و عدم استخراج المتهمين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا و التمسك بالحضور الشخصي للمتهمين في قاعة المحاكمة.

ويجري متابعة في نفس هذه القضية, إلى جانب المتهمين المذكورين, عدد من المسؤولين السابقين وهم ثلاثة ولاة سابقون لولاية تيبازة و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق لنفس الولاية, حسب نفس المصدر.

وتتعلق التهم المتابع على إثرها المتهمون الموقوفون, حسب نفس المصدر, ب"استيلاء على أراض فلاحية" و"استغلال النفوذ".

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محكمة بومرداس: تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وإبنه و عدد من المتهمين في قضية فساد إلى 2 يونيو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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