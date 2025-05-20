محكمة بومرداس: تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وإبنه و عدد من المتهمين في قضية فساد إلى 2 يونيو

وتم تأجيل هذه المحاكمة, حسب المصدر, لأسباب تتعلق أهمها برفض هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة عن بعد و عدم استخراج المتهمين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا و التمسك بالحضور الشخصي للمتهمين في قاعة المحاكمة.
ويجري متابعة في نفس هذه القضية, إلى جانب المتهمين المذكورين, عدد من المسؤولين السابقين وهم ثلاثة ولاة سابقون لولاية تيبازة و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق لنفس الولاية, حسب نفس المصدر.
وتتعلق التهم المتابع على إثرها المتهمون الموقوفون, حسب نفس المصدر, ب"استيلاء على أراض فلاحية" و"استغلال النفوذ".