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وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية

الجزائر - ثمن وزير الاتصال الناطق، الرسمي للحكومة، الدكتور عمار بلحيمر، اليوم الأحد، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، الجهود التي يبذلها كافة عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصال الرسالة الإعلامية في ظل انتشار وباء كورونا.

و جاء في الرسالة : "أمام هذا الظرف العصيب الذي تجتازه بلادنا بسبب تفشي جائحة كورونا، يثمن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جهود كافة عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية لإيصال الرسالة الإعلامية والاضطلاع كل بمسؤولياته في التصدي لهذا الوباء على الوجه الأكمل والأمثل".

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واغتنم وزير الاتصال هذه المناسبة لتقديم التهاني لكافة عمال القطاع، راجيا من المولى عز وجل أن "يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات بمزيد من التقدم والازدهار في السلم والاستقرار"، كما تضرع إلى الله بأن "يرفع عنا وعن أمتنا وجميع الأمم هذا البلاء و يمن بعونه وتوفيقه بمزيد من التضامن والتعاون".

 

آخر تعديل على الأحد, 24 أيار 2020 13:45
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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