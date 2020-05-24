عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية وعمال السلك الطبي

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية وعمال السلك الطبي وشبه الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الرئيس تبون في حسابه الرسمي عبر تويتر: "إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، وأخص بالذكر أولئك المرابطين على حدودنا، عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم و وطننا المفدى بخير، ومن انتصار إلى انتصار إن شاء الله".

إقرأ أيضا: الرئيس تبون يوجه كلمة للأمة بمناسبة عيد الفطر المبارك كما تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه إلى كل أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية مدنية، مخاطبا إياهم بالقول: "عيدكم مبارك سعيد وكل عام أنتم ووطننا بألف خير، دمتم ذخرا للجزائر".

وتمنى رئيس الجمهورية "عيدا سعيدا ومباركا لكل الأطباء وشبه الطبيين وكل من هم في الصفوف الأولى لمجابهة وباء كورونا"، مؤكدا بالقول: "لم و لن ننسى تضحياتكم من أجل الجزائر، فكل عام وأنتم بألف خير ومن انتصار إلى انتصار، وأدام الله عافية الجزائر بحول الله".