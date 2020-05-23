Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الداخلية تنفي حدوث أعمال شغب بعنابة

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
وزارة الداخلية تنفي حدوث أعمال شغب بعنابة

الجزائر- نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, يوم السبت في بيان لها, "نفيا قاطعا", حدوث اعمال شغب بعنابة, مؤكدة أن الولاية "سادها الهدوء التام".

وجاء في البيان "تبعا للمقال الوارد بإحدى الجرائد اليومية في نسختها الصادرة لنهار يوم السبت 23 ماي 2020 تحت عنوان +ليلة شغب في عنابة+ مرفوقة بصورة تبيانية, فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفي نفيا قاطعا ما تداولته هذه الجريدة وتؤكد ان هذه الاخبار مغلوطة ولا اساس لها من الصحة حيث ساد الولاية الهدوء التام".

و أضاف المصدر ذاته أنه فيما "يخص الحادثة التي وقعت يوم الاربعاء 20 ماي 2020 فقد تم اصدار بيان توضيحي في حينه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وهي محل متابعة قضائية من طرف المصالح القضائية المختصة".

آخر تعديل على السبت, 23 أيار 2020 17:32
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الداخلية تنفي حدوث أعمال شغب بعنابة
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.23

كرة القدم/الرابطات الولائية: 10 بطولات اختتمت منافساتها

20.05.23

السيد جراد ونظيره التونسي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

20.05.23

وزارة الداخلية تنفي حدوث أعمال شغب بعنابة

20.05.23

غرداية/كوفيد-19: توزيع أكثر من 100.000 كمامة على المواطنين

20.05.23

كوفيد-19: 195 إصابة جديدة و 170حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.23

حجز أزيد من 680 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات