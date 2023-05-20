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حجز أزيد من 680 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
حجز أزيد من 680 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر من الدرك الوطني بكل من عين الصفراء (النعامة), غليزان , البليدة وعين الدفلى, من حجز أزيد من 680  كيلوغرام من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, حجز عناصر الدرك الوطني بكل من عين الصفراء وغليزان/ الناحية العسكرية الثانية, 654 كيلوغرام من الكيف المعالج,  في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالبليدة وعناصر الدرك الوطني بعين الدفلى, الناحية العسكرية الأولى, كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ27 كيلوغرام".

وفي سياق متصل, "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ببرج بوعريريج/ الناحية العسكرية الخامسة، 5039  قرص مهلوس, كما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 1320 لتر بتندوف/ الناحية العسكرية الثالثة, فيما تم حجز مركبتين رباعيتي الدفع بعين قزام/ الناحية العسكرية السادسة".

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من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل بكل من بني صاف ومستغانم/ الناحية العسكرية الثانية, محاولة هجرة غير شرعية لـ 43 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

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حجز أزيد من 680 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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