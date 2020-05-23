Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: المرسوم التنفيذي الخاص بوجوب ارتداء القناع الواقي ينشر في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
فيروس كورونا: المرسوم التنفيذي الخاص بوجوب ارتداء القناع الواقي ينشر في الجريدة الرسمية

الجزائر - صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في اطار الاجراءات المتخذة لواجهة فيروس كورونا.

ويهدف هذا المرسوم الى "تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا ومكافحته".

ويؤكد المرسوم أنه "يجب أن يرتدي جميع الاشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والاماكن العمومية, وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور, لاسيما المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والاماكن التجارية".

كما ينص المرسوم في المادة 13 مكرر1 , أنه "تلزم كل ادارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الاشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية", مضيفا  بأنه "يلزم كل الاعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي".

وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم أن "كل شخص ينتهك تدابير الحجز و ارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".

آخر تعديل على السبت, 23 أيار 2020 14:41
كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: المرسوم التنفيذي الخاص بوجوب ارتداء القناع الواقي ينشر في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.23

كوفيد-19: توزيع الكمامات مجانا على المواطنين بولايتي الأغواط و إيليزي

20.05.23

عيد الفطر: الحماية المدنية تذكر بتعليمات السلامة أثناء استخدام الأطفال للألعاب

20.05.23

أمن ولاية الجزائر: تدابير أمنية لمرافقة وحماية المواطنين خلال أيام العيد

20.05.23

المجلس الشعبي الوطني: الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الثلاثاء

20.05.23

فيروس كورونا: المرسوم التنفيذي الخاص بوجوب ارتداء القناع الواقي ينشر في الجريدة الرسمية

20.05.23

حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 340 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات