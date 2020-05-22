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الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك و تمنى له موفور الصحة و السعادة و للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم و الازدهار و الاستقرار، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، مكالمة هاتفية مع شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك و تمنى له موفور الصحة و السعادة و للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم و الازدهار و الاستقرار".

و اضاف المصدر، أن الرئيسين "استعرضا بهذه المناسبة تطور العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين، و تبادلا المعلومات حول فاعلية الوسائل المستخدمة في كلا البلدين للحد من تفشي جائحة كورونا".

و بهذا الصدد، استحسن الرئيسان "فكرة ضم الطاقات العلمية في مجلس أعلى مشترك للبحث العلمي يؤسس لهذه الغاية ويوضع تحت اشرافهما المباشر"، يشير بيان رئاسة الجمهورية.

 

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الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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