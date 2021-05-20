كورونا : تحديد أوقات العمل بعد عيد الفطر الى غاية 29 مايو الجاري

وأوضح المصدر ذاته أن العمل بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولاية البليدة سيكون من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا. أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات كل من بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، المدية، وهران، تيبازة ،وعين الدفلى، فستكون مواقيت العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة زوالا. بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الاخرى، فسيكون العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالا.
وأضاف البيان أن المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة للتنقل أثناء ساعات الحجر فيبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
و كانت الحكومة قد قررت تمديد العمل بنظام الحجر الحالي, في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا, وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة إلى غاية 29 مايو الجاري, داعية المواطنين الى مواصلة التحلي باليقظة واحترام التدابير الصحية.