الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المالي

و جاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية ودية عصر اليوم من رئيس جمهورية مالي, السيد ابراهيم بوبكر كايتا, بلغه فيها تهانيه بعيد الفطر المبارك, وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة, و للشعب الجزائري بالمزيد من الرخاء والازدهار.
وقد بادله السيد الرئيس التهاني والتمنيات, مجددا له وقوف الجزائر إلى جانب دولة مالي لحماية وحدتها واستقرارها.
وبالمناسبة, عبر الرئيسان أثناء هذه المكالمة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين, واتفقا على عقد لقاء قمة بينهما قريبا".