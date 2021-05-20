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كشف وتدمير 10 مخابئ للجماعات الارهابية بجيجل وتبسة

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
كشف وتدمير 10 مخابئ للجماعات الارهابية بجيجل وتبسة

الجزائر - كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ودمرت, الأربعاء, عشرة (10) مخابئ للجماعات الإرهابية في كل من ولايتي جيجل وتبسة, حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني الخميس.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 مايو 2020 خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة برج الطهر, دائرة الشقفة بولاية جيجل/ن.ع.5 , أربع (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وضبطت نظارة (01) ميدان ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية و(07) حواسيب بالإضافة إلى معدات ولواحق الإعلام الآلي وأغراض أخرى, في حين دمرت مفرزة أخرى (06) مخابئ للجماعات الإرهابية ببئر العاتر, ولاية تبسة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة, شخصين (02) وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(03) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط, فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ببشار (28) طنا من مادة الفرينة الموجهة للمضاربة. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة, (03) مهربين كانوا على متن مركبة (01) سياحية محملة بـ(2000) علبة من السجائر.

و ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني من جهة أخرى, (30,615) كيلوغراما من الكيف المعالج بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة), في حين أوقف حراس الحدود تاجر (01) مخدرات بحوزته (8640) قرص مهلوس بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة).

وحسب ذات المصدر فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ(68) شخصا بكل من الشلف (الناحية العسكرية الاولى ووهران وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية).

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كشف وتدمير 10 مخابئ للجماعات الارهابية بجيجل وتبسة
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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