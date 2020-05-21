الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

و جاء في البيان :"تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم مكالمة هاتفية من أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بلغه خلالها تهانيه الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنياته للشعب الجزائري بدوام الازدهار والتقدم".
من جانبه, شكر الرئيس تبون نظيره الموريتاني، متمنيا له "موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار". وبهذه المناسبة، تبادل الرئيسان "المعلومات حول الحالة الصحية في بلديهما، وسجلا ارتياحهما للنتائج التي تحققت في التصدي لتفشي جائحة كورونا", يضيف البيان.