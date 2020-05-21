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عيد الفطر : تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 12:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
عيد الفطر : تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر

الجزائر - جدد الخميس الوزير الاول عبد العزيز جراد التأكيد بأنه سيتم تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية خلال يومي عيد الفطر حتى خارج أوقات الحجر، و ذلك ردا على طلبات التوضيحات حول التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان أنه "تبعا لطلبات التوضيحات الـمطروحة حول التدابير التكميلية للوقاية، التي قررها السيد الوزير الأول بمناسبة عيد الفطر، فيما يخص تقييد حركة مرور السيارات، فإن مصالح الوزير الأول تقدم التوضيحات الآتية: سيتم تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر. ويخص هذا الإجراء كافة الولايات، ويظل مطبقا حتى خارج أوقات الحجر الجزئي الـمنزلي، الذي تقرر بهذه الـمناسبة، من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الـموالي".

وجدير بالذكر أن هذه "التدابير التي تأتي في إطار النظام الصحي الوطني، ترمي أساسا إلى تقليص تنقل الأشخاص إلى أقصى حد، والتجمعات التي قد تنجم عنها كل الأوضاع الـمشجعة على انتشار وباء كورونا فيروس".

آخر تعديل على الخميس, 21 أيار 2020 13:06
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عيد الفطر : تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما في ذلك الدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 12:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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