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عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر

 الجزائر - سيكون اليومان الأول والثاني من شهر شوال عام 1441 هجري عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، وهذا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أن "يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1441 هجري يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

وأضاف نفس البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي "طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2020 18:57
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عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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