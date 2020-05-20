عيد الفطر: الاول والثاني من شوال عطلة مدفوعة الاجر -

طاقة شمسية: نحو إطلاق مشروع لإنتاج 4.000 ميغاوات باستثمار يزيد عن 3 مليار دولار -

ثمين تراث مليانة، شرط أساسي لتنميتها -

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك يعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة كوفيد -

كرة القدم: لا تغيير في موعد كان 2021 -

ذكرى أل 17 لزلزال بومرداس: وباء كورونا يحرم قاطني الشاليهات عن عمليات الترحيل -

عدة مبادرات للتخفيف من آثار أزمة جائحة كورونا على الرعايا الجزائريين المقيمين بموريتانيا -

كوفيد-19: نحن في حالة استقرار، وارتداء الاقنعة أمر أساسي -

فيروس كورونا : 165 إصابة جديدة ، 222 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الذكرى ال47 لاندلاع الكفاح الصحراوي المسلح: مواصلة النضال عن حق يعترف به العالم ولا يقهره اضطهاد -

خفض الحد الأدنى للعملة الأجنبية الخاضعة للتصريح فرضتها الظروف المالية الصعبة -

كرة السلة (فيروس كورونا): بنسبة 95 % ستلغى البطولة -

كورونا: وضع الكمامة إلزامي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر -

مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبوير -

وباء كورونا: وزارة الصناعة تذكر المنتجين بالخصائص التقنية لصناعة الكمامات الواقية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال -

يوميات الموسيقيين في ظل الحجر -

تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا -

نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد حسب المواقيت المحددة -