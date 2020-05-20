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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبوير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبوير

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2020، قنبلة (01) تقليدية الصنع بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت  مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 26 شخصا وحجزت سبع (07) مركبات رباعية الدفع وأربع (04) شاحنات محملة بـ 114،7 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 65520 وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب".

وبوهران (الناحية العسكرية الثانية)، "ضبط حراس السواحل 95،3 كيلوغرام من الكيف المعالج وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لتسعة (09) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".

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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبوير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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