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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الأسبق، السيد اليمين زروال، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الأسبق السيد اليمين زروال، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وما تقدمه من مساعدات للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود. كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة".

وبدوره --يضيف نفس المصدر-- "شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس اليمين زروال على مكالمته وبادله تهاني العيد وتمنياته له ولعائلته بالصحة والهناء، وجدد له بالغ الإحترام والتقدير اللذين يكنهما له، معبرا عن مشاعر الصداقة والأخوة الجامعة بينهما منذ زمن بعيد".

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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