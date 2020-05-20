حركة البناء الوطني: 19 مايو 1956 "محطة مفصلية" في مسار الثورة التحريرية

إحياء يوم إفريقيا العالمي على أنغام الموسيقى عبر الشبكة العنكبوتية -

تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا -

تسجيل هزة أرضية شدتها 1 ,3 درجات بولاية المدية -

مهن حرة: النظام الجزافي المكيف من أجل تحصيل جبائي أفضل -

دراسة علمية حديثة تكشف أن المتعافين من كورونا ليسوا مصدرا للعدوى إذا أصيبوا مجددا -

أمن ولاية الجزائر: توقيف أزيد من 2500 مشتبه فيه خلال شهر أبريل المنصرم -

التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي -

البليدة: جمعيات محلية تعتمد تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين -

الرئيس تبون: نسعى جادين لأن يكون الطلبة القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات -

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي المغربي-الصهيوني -

تمنراست: قعدات الشاي, عادة تميز السهرات الرمضانية لسكان الأهقار -

سكن: إطلاق 50 ألف وحدة عدل في 2020 سيكون الحل الامثل لمؤسسات الانجاز المتأثرة بكورونا -

خفض الواردات: وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الاضافي الوقائي المؤقت -

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد -

كوفيد-19 : تسجيل 176 إصابة جديدة, 121 حالة شفاء و 6 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة -

الخارجية الصحراوية: الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1 طوى قانونيا المزاعم الترابية المغربية علي الأراضي الصحراوية -

برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل -

محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد -

اليوم الوطني للطالب: جراد يؤكد عزم الدولة على تعزيز دور المدرسة و الجامعة -