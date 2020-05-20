و كتب الرئيس تبون على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الطالب المصادف ل19 مايو من كل سنة "إلى كل الطالبات والطلبة، رغم أن يومكم الوطني يأتي في ظروف صعبة، إلا أننا نسعى جادين لأن تكونوا القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات. كل عام و أنتن وأنتم بخير، صح صيامكم وعيد مبارك سعيد..تحيا الجزائر".
الرئيس تبون: نسعى جادين لأن يكون الطلبة القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات
أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 08:42 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء, سعي الدولة الجاد, لأن يكون الطلبة القاطرة للنهوض بالوطن في كل المجالات.
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