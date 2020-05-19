Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

تقرر تطبيق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي, مع تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية, حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لمصالح الوزارة الأولى.

و جاء في البيان:" قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، الصادرة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضع تدابير تكميلية حيز التنفيذ للوقاية التي يتعين الامتثال إليها بمناسبة عيد الفطر".

وفي هذا الإطار،- يضيف ذات المصدر- سيطبق على جميع الولايات خلال يومي (02) عيد الفطر، حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الـموالي. كما سيتم، خلال هذين اليومين، "تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن "التحقيقات الوبائية التي أجرتها الـمصالح الـمتخصصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، قد كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص".

وأوضح ذات المصدر انه "انطلاقا من هذه الـمعاينة, فإن الحكومة تدعو الـمواطنين إلى التحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية وبأقصى درجات اليقظة, وتحثهم بهذا الشأن، على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، ولاسيما الحشود من الناس والتجمعات العائلية".

وبهذه الـمناسبة، ذكرت الحكومة جميع الـمواطنين ب"ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي وكذا إلزامية حمل القناع الواقي في كل الظروف، ولاسيما في الفضاءات العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة، كالـمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر, مع العلم أن كل امتناع عن حمل القناع ستتم معاقبته".

وخلص البيان أنه "لهذا الغرض، وعلاوة على حشد كل القدرات الوطنية لإنتاج الـمنسوجات، فإن الحكومة ترخص بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة قصد تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 أيار 2020 17:59
كلـمات مفتـاحيــة :
تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 أيار 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.19

تمنراست: قعدات الشاي, عادة تميز السهرات الرمضانية لسكان الأهقار

20.05.19

تيزي وزو: النشاط التضامني للمرأة خلال فترة وباء كورونا يعزز دورها في المجتمع

20.05.19

سكن: إطلاق 50 ألف وحدة عدل في 2020 سيكون "الحل الامثل" لمؤسسات الانجاز المتأثرة بكورونا

20.05.19

خفض الواردات: وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الاضافي الوقائي المؤقت

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.19

فيروس كورونا : تسجيل 176 إصابة جديدة, 121 حالة شفاء و 6 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…

الأكثــر قـراءة

20.05.18

تجارة: اجتماع لبحث نشاط و دفتر شروط المستوردين البائعين على الحالة

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا

20.05.18

عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال الجمعة المقبل

20.05.18

إحياء اليوم الوطني للطالب: إطلاق قناة "المعرفة" الموضوعاتية غدا الثلاثاء

20.05.18

وساطة سلطة ضبط السمعي البصري تفضي إلى اتفاق بين المركز الجزائري لتطوير السينما والتلفزيون…