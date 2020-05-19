تمنراست: قعدات الشاي, عادة تميز السهرات الرمضانية لسكان الأهقار -

سكن: إطلاق 50 ألف وحدة عدل في 2020 سيكون الحل الامثل لمؤسسات الانجاز المتأثرة بكورونا -

خفض الواردات: وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الاضافي الوقائي المؤقت -

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد -

فيروس كورونا : تسجيل 176 إصابة جديدة, 121 حالة شفاء و 6 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

الخارجية الصحراوية: الظهير الملكي المغربي رقم 02.17.1 طوى قانونيا المزاعم الترابية المغربية علي الأراضي الصحراوية -

برنامج عدل: 35 ألف مكتتب دفعوا الشطر الأول سيختارون مواقع سكناتهم الشهر المقبل -

محطات الوقود تبقى مفتوحة خلال يومي العيد -

اليوم الوطني للطالب: جراد يؤكد عزم الدولة على تعزيز دور المدرسة و الجامعة -

إحياء اليوم الوطني للطالب : الوزير الأول يترحم على أرواح الشهداء بجامعة الجزائر1 -

جراد يشرف على اطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد -

حوادث المرور : وفاة 26 شخصا وجرح 970 آخرين خلال الاسبوع المنصرم -

كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة -

كوفيد-19: استئناف النشاطات الطبية والجراحية بعد تأجيل بعضها تفاديا للإصابة بالفيروس -

كوفيد-19 : التزام الحرفيين برفع انتاج الكمامات الواقية الى 10 ملايين وحدة شهريا -

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد -

إطلاق ورشات جديدة للتراث -

هو شي منه : الرجل الذي أضفى روح المثل العليا في العالم على الهوية الفيتنامية -

اطلاق صندوق استثمار برأسمال 2ر1 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة -