الوزير الاول يبرز ارادة الرئيس تبون في تطوير واستغلال التكنولوجيات الحديثة خدمة للوطن

الجزائر - أبرز الوزير الاول, عبد العزيز جراد, الثلاثاء بالجزائر العاصمة الاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وارادته في تطوير واستغلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال "في أقصى حد" حتى تكون في خدمة الوطن.

وقال الوزير الاول لدى اشرافه على اطلاق قناة "المعرفة" السابعة وهي قناة موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد بحضور المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعدد من أعضاء الحكومة بمقر الوكالة الفضائية الجزائرية ببوشاوي (غرب الجزائر العاصمة), بأن "التكنولوجيات العصرية هي التي تمكننا من رفع مستوى الاداء لوسائل الاتصال و العالم وصل الى مستوى متطور جدا في هذه التقنيات والمجالات", مضيفا بأن الجزائر منذ سنين "شرعت في العمل والان هناك ارادة لرئيس الجمهورية لتطوير واستغلال هذه التكنولوجيات في أقصى حد لكي تكون في خدمة الوطن وبالخصوص في خدمة الطلبة والتلاميذ".

وحث الوزير الاول بالمناسبة على ضرورة "ايصال المعلومة والمعرفة لكل أبناء الجزائر أينما كانوا فوق التراب الوطني و بصفة مجانية وبدون مقابل" بالنظر الى أن الجزائر -كما قال- "تعتبر قارة ومساحتها كبيرة و هي أكبر دولة في افريقيا", لافتا الى أن "ليس كل التلاميذ أو الطلبة لديهم امكانيات مادية لاستعمال هذه التكنولوجيات".

ولدى مخاطبته للمهندسين الذين أوكلت اليهم مهمة الاشراف التقني على بث وارسال ما تنتجه قناة "المعرفة", أكد السيد جراد على "أهمية تدريس اللغات الاجنبية بما فيها اللغتين الانجليزية والصينية على وجه الخصوص", لافتا الى أن الصين ستكون في القرن ال21 "أكبر قوة في العالم وبالتالي فانه من اللازم التحكم في اللغة الصينية". كما شدد في نفس الوقت على الاهتمام باللغات الوطنية وتدعيمها والرفع من مستواها".

وعند تتبعه لشرح مستفيض حول هوائيات الارسال التي تتوفر عليها الوكالة الفضائية الجزائرية ببوشاوي, ثمن السيد جراد ما تقوم به أدمغة الجزائر في هذا المجال, مشيرا الى أن البلاد "لا بد من أن تسترجع مكانتها ودورها على المستويين الجهوي والعالمي بفضل التكوين الجيد العالي لطاقاتنا ونخبتنا العلمية". وأضاف الوزير الاول وهو يطلع على مجسمات الاقمار الصناعية للوكالة, بان استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم بواسطة التلفزة "لا بد من توسيع نطاقه الى الاذاعات, لكون المواطنين في الجنوب يميلون كثيرا الى استعمال المذياع في حياتهم اليومية وبالتالي فانه من الضروري اللجوء الى التعليم عن طريق البث الاذاعي".

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وفي ثاني نقطة من زيارته الميدانية التي قادته الى جامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم أين يوجد مقر قناة "المعرفة" السابعة للتعليم عن بعد, جدد السيد جراد التأكيد على أن هذه القناة "هي منطلق جديد مهم من ناحية المقاربة البيداغوجية بالنظر الى التطور الكبير للقدرات التكنولوجية في العالم", مشددا على أن الوسائل البيداغوجية الكلاسيكية "لم تعد لها تقريبا مكانة في مواكبة العلوم وبالتالي فان مثل هذه القناة مهم في تبليغ العلم والمعرفة لكل التلاميذ الجزائريين والطلبة عبر كل الوطن".

ولم يفوت الوزير الاول الفرصة ليعلن بأن جامعة التكوين المتواصل "ستصبح أول جامعة تكون في الجانب البيداغوجي الافتراضي و ستكون لها مكانة مهمة جدا في تبليغ العلم والمعرفة في أي مكان يتواجد فيه الطالب أو التلميذ وحتى المواطن العادي الذي سيتمكن من استعمال هذه الوسائل وخدمات هذه الجامعة بالوصول الى مستوى معين من المعرفة ومن الثقافة العامة التي تمكن المجتمع الجزائري من رفع مستواه ووعيه والاطلاع على ما يجري في العالم".

وفي تصريح متلفز في ختام زيارته لجامعة التكوين المتواصل جدد السيد جراد "التصور الشامل" الذي يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية حول استعمال التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات وخاصة في المجال التربوي وهو ما تمخض عنه قراره الاخير بانشاء عدة قنوات منها قناة لتاريخ الجزائر وقناة "المعرفة" السابعة التي هي في بداية بث برامجها تجريبيا. وبالنسبة للمسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي فان قناة "المعرفة" ستمكن عائلات عديدة عبر مناطق في الجزائر من برامج هذه القناة المعرفية التي ستصل الى كل بيت و مدينة أو قرية عبر الوطن.

يذكر أن قناة "المعرفة" تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1 و يأتي اطلاقها تزامنا و الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للطالب وهي تهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية. و تم تحديد يوم الطالب موعدا لبداية بث هذه القناة لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة للجزائر.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون أعلن الاسبوع الماضي خلال اجتماع استثنائي بتقنية التواصل المرئي عن بعد لمجلس الوزراء عن إطلاق هذه القناة التلفزيونية المختصة.