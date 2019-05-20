كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الارهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الشعبي الوطني يوم 18 مايو 2020 أربع (4) قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, (11) شخصا وضبطت (03) شاحنات و(09) مركبات رباعية الدفع و(6920) لتر من الوقود و(28,595) طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب".
ومن جهة أخرى, "ضبط حرس الحدود (83) كيلوغراما من الكيف المعالج بالنعامة و(17) كيلوغرام بتلمسان/ن.ع.2, فيما حجز حراس السواحل (92) كيلوغرام من نفس المادة بوهران, وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ(10) أشخاص شمال رأس فالكون بوهران".
كما تم في ذات السياق "توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست".