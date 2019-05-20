كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة -

كوفيد-19: استئناف النشاطات الطبية والجراحية بعد تأجيل بعضها تفاديا للإصابة بالفيروس -

كوفيد-19 : التزام الحرفيين برفع انتاج الكمامات الواقية الى 10 ملايين وحدة شهريا -

اليوم الوطني للطالب: جراد يؤكد عزم الدولة على تعزيز دور المدرسة و الجامعة -

جراد يشرف على اطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد -

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد -

إطلاق ورشات جديدة للتراث -

هو شي منه : الرجل الذي أضفى روح المثل العليا في العالم على الهوية الفيتنامية -

اطلاق صندوق استثمار برأسمال 2ر1 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة -

قانون المالية التكميلي 2020 :اعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يحذرون من تبعات رفع سعر الوقود -

رئيس الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا -

ذكرى ميلاد هو شي منه: وقوف على أهم مراحل حياة الأب الروحي للثورة الفيتنامية -

منتدى رؤساء المؤسسات يطلق مسابقة رقمية خاصة بأحسن المشاريع المبتكرة لمكافحة فيروس كورونا -

رزيق يحث أصحاب المهن الحرة والفضاءات التجارية الكبرى على استخدام أجهزة الدفع الالكتروني -

إحياء اليوم الوطني للطالب: إطلاق قناة المعرفة الموضوعاتية غدا الثلاثاء -

عرقاب: التحول الطاقوي محور إستراتيجية السياسة الطاقوية المستقبلية للجزائر -

فيروس كورونا: تسجيل 182 إصابة جديدة، 118 حالة شفاء و7 فيات في الجزائر -

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات -

استئناف الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدر إلا عن السلطات العليا للبلاد -