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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا فايسبوك: رئاسة الجمهورية

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد جرى الاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد بلعيد محند أوسعيد، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، السيد لطفي جمال بن باحمد، الى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.

آخر تعديل على الإثنين, 18 أيار 2020 16:36
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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