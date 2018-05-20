كوفيد 19: يوسف بلمهدي يشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خلال عيد الفطر

وهران - شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الأحد من وهران على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية من وباء كورونا خلال عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس, على حفل تكريم الفائزين في مسابقة للقرآن الكريم " ينبغي أن لا نتساهل خلال عيد الفطر ونستجيب لنداء علمائنا الذين افتونا بأن ليس هناك حرج أن تسلم على قريبك من بعيد", لافتا إلى أن المعانقة قد تؤدي إلى القتل.

وأضاف قائلا : "الشيء الذي ينبغي أن نفعله في هذه الظروف الصعبة هو الالتزام بالشروط و القواعد الصحية التي أملتها هذه الجائحة", مبرزا أنه "بقدر ما نلتزم بالحجر الصحي و بلبس الكمامات والتدابير الوقاية نقلل من مدة الحجر".

وأشاد الوزير, من جهة أخرى, بالعمليات التضامنية التي عرفتها البلاد خلال هذه الجائحة, مشيرا إلى أن " العالم كله سجل هبة المواطنين الذين قاموا كمواطن واحد مع مؤسسات الدولة لكي ننتصر على هذه الجائحة", داعيا في ذات السياق إلى التسابق في عمل الخيرات وفي خدمة الدين والوطن.

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وقد تم خلال حفل التكريم تقديم هدايا تمثلت في عمرة وجوائز مالية للأوائل التسعة الفائزين في مسابقة عن طريق الانترنت لتجويد القرآن وترتيله نظمتها مديرية الشؤون الدينية بمناسبة شهر رمضان وشارك فيها حوالي 100 متسابق ومتسابقة.

كما تم خلال هذا الحفل توزيع رمزي لملابس العيد على 10 أطفال يتامى وذلك من ضمن أزيد من 4000 طفل ستشملهم العملية .

وبمسجد الأمير عبد القادر بحي البركي, وقف الوزير على نشاطات مجلس سبل الخيرات التابع لمديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف واطلع على عملية إعداد وجبات الإفطار المحمولة التي يتم تقديمها إلى الأطقم الطبية والشبه طبية بمستشفيات الولاية وكذا العائلات المعوزة.

ويقوم مجلس سبل الخيرات منذ بداية شهر رمضان الفضيل بتحضير ما معدله 500 2 وجبة إفطار وسحور يوميا على مستوى ستة (6 ) مطاعم وتوزيعها على المستخدمين الصحيين بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية " أول نوفمبر" والمركز الاستشفائي الجامعي " الدكتور بن زرجب " بوهران ومستشفى الأطفال بحي المنزه (كنستال) ومستشفى عين الترك, وكذا على المرضى ومرافقيهم بهذه المؤسسات الصحية .

كما يستفيد من هذه الوجبات الساخنة الأشخاص بدون مأوى بمركز الإيواء الواقع بحي محي الدين وطلبة من دول أفريقية بمعهد الأرصاد الجوية للتكوين والبحوث لوهران وعائلات معوزة .