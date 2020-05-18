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إيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 10:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - أمر قاضي تحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة ), يوم الأحد, بإيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات, طارق جعبوب, الحبس المؤقت, بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع, حسبما علم من مصدر قضائي.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع الحبس المؤقت كل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية و الكواشف الكيميائية و طب الأسنان بالصيدلية المركزية, كمال سليماني, والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية, عبد اللطيف تالي, فيما تم وضع مدير المحاسبة والمالية, فريد شيبان, تحت الرقابة القضائية و المتابعين كلهم بنفس التهمة.

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إيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 10:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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