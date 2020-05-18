إيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الحبس المؤقت

عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال الجمعة المقبل -

المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم -

ترسيخ الأمازيغية في الدستور: استعادة تملك تاريخية لإرث أصيل -

ضرورة توسيع مشاريع الشباب المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 ضمن جهاز تسيير القرض المصغر -

كوفيد 19: يوسف بلمهدي يشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خلال عيد الفطر -

معطيات المنصة الرقمية لإحصاء حالات كوفيد-19 تؤخذ من مديريات الصحة -

وباء كورونا فرصة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال -

سيتماتيك الجزائر: تكريم افتراضي لعز الدين مدور -

جريدان يعرض مختلف التدابير المتخذة لمرافقة المؤسسات الناشئة عبر المنصة الالكترونية سهرتك -

الضريبة على الثروة ستسمح بتوجيه الأموال نحو الاستثمار -

كوفيد 19: دول العام تحاول الموازنة بين الصحة و العودة التدريجية للحياة العادية -

توقيف 143 شخصا و كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة بعدة ولايات -

تجارة: اجتماع لبحث نشاط و دفتر شروط المستوردين البائعين على الحالة -

كريستوفر روس يبعث رسالة تعزية لعائلة الفنان إيدير -

هيئة فورام تتبرع ب 20.000 كمامة و7500 وحدة كاشف لفيروس كورونا -

تعديل الدستور: سلطة ضبط السمعي-البصري تحدد أطر مناقشة المسودة في القنوات السمعية والمرئية -

فلاحة : خارطة طريق لتطوير استخدام الطاقات المتجددة في الجنوب والهضاب العليا -

أمطار رعدية مرتقبة على بعض ولايات شرق البلاد ابتداء من امسية الأحد -

عين الدفلى: مؤسسة ناشئة تنجح في تصنيع خراطيم التعقيم عالية الجودة -