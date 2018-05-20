المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة من 31 مايو الى 4 يونيو لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماعه يوم الاحد برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس, عقد جلسة عامة للمجلس من 31 مايو إلى 4 يونيو 2020 تخصص لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي, حسب ما افاد به بيان لذات الهيئة التشريعية .

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس أحال مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية، وضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس.

كما أحال المكتب قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب الوفاة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، واطلع على رأيها في تصاريح نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد تطرق في مستهل هذا الاجتماع الى تطورات الوضعية الوبائية كوفيد 19 والتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا الخطوات العملية والإجراءات الصحية المتخذة في البلاد من مختلف القطاعات والتأكيد على روح المسؤولية واليقظة والتضامن.