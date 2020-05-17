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كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بولاية عين الدفلة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيار 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بولاية عين الدفلة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي السبت خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين بولاية عين الدفلة, من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية يحتوي على أزيد من خمسة (5) قناطير من المواد الغذائية وأغراض مختلفة, حسب ما أفاد به الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 ماي 2020، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحتوي على خمسة (05) قناطير و(73) كيلوغرام من المواد الغذائية ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى كمية من الأدوية والألبسة والأفرشة وأغراض مختلفة، وذلك خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى".

و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ستة (06) أشخاص وحجزت (900) غرام من مادة الديناميت و(19) متر من الفتيل الصاعق و(33) مفجرا، بالاضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بوهران بالناحية العسكرية الثانية، تاجري (02) مخدرات وحجزت (108) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى و"بالناحية العسكرية الثانية، ضبط حراس السواحل (31,3) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من عين تموشنت وتلمسان، وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني (67) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بوهران".

آخر تعديل على الأحد, 17 أيار 2020 13:04
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كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بولاية عين الدفلة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيار 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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