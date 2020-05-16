كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة بقسنطينة

الجزائر - تمكنت الجمعة مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة، حسب ما أورده السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ماي 2020، بمنطقة تيديس بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على مسدسين (02) آليين، مخزني (02) ذخيرة، 21 لغما تقليدي الصنع، قنبلة (01) تقليدية الصنع، قنبلة (01) يدوية، كمية من الذخيرة، مواد ومعدات تفجير، مولد (01) كهربائي، مضخة (01) مياه وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، في عمليات متفرقة بكل من النعامة ووهران وتلمسان وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية وبشار بالناحية العسكرية الثالثة، من توقيف تسعة (09) أشخاص وحجز 193 كيلوغرام من الكيف المعالج و3100 قرص مهلوس، في حين حجز عناصر حرس الحدود بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة 26 طنا من المواد الغذائية".

وفي سياق متصل، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات مختلفة بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 128 شخصا وحجزت مولدا (01) كهربائيا، جهازي (02) كشف عن المعادن، مضختي (02) مياه، شاحنتين (02) و3000 لتر من الوقود، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة 1500 كيلوغرام من ورق التبغ".

من جهة أخرى، "أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 11501 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة".