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نقل 29 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة شعب النيجر

  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 12:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
نقل 29 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة شعب النيجر

الجزائر - توجهت اليوم السبت طائرة عسكرية محملة ب 29 طنا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية باتجاه مطار نيامي بالنيجر، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك، وذلك في إطار رابع عملية شحن ونقل للمساعدات الإنسانية إلى هذا البلد، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار شحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، تواصل طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية لليوم الرابع على التوالي في شحن ونقل مساعدات قدمها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر، إذ انطلقت اليوم السبت 16 ماي 2020 من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار نيامي بالنيجر، طائرة عسكرية محملة ب 29 طنا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية".

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وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية "تدخل في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين".

 

آخر تعديل على السبت, 16 أيار 2020 12:58
كلـمات مفتـاحيــة :
نقل 29 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة شعب النيجر
  أدرج يـوم : السبت, 16 أيار 2020 12:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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