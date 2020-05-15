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وفاة المجاهد عبد السلام بوشارب: وزير الاتصال يعبر عن عميق تأثره

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر - عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر عن "عميق تأثره" لوفاة المجاهد عبد السلام بوشارب أمس الخميس عن عمر ناهز 85 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

و قال الوزير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة أن "ببالغ الأسى و عميق التأثر، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء المتقاعد المجاهد عبد السلام بوشارب رحمه الله ".

و ذكر السيد بلحمير بأن الفقيد شغل منصب مدير الإيصال و الإعلام و التوجيه بوزارة الدفاع الوطني.

و ولد الفقيد عبد السلام بوشارب سنة 1935 بعين ولمان (ولاية سطيف) من عائلة جزائرية بسيطة, حيث التحق في مقتبل عمره بالمدرسة القرآنية أين تعلم أصول الدين واللغة.

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وقد اقتحم المرحوم النشاط السياسي كمناضل في الحركة الوطنية, حيث مكنته الاحداث التي عاشتها الجزائر من أن يكتشف بأن الوضع لا يمكن أن يتغير الا بطريقة مغايرة خاصة بعد مجازر الثامن ماي 1945. وبعد انطلاق ثورة أول نوفمبر المجيدة التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني بالناحية الثالثة, المنطقة الاولى  للولاية الاولى التاريخية, حيث أسس أول صاعقة لجيش التحرير الوطني, كما شارك  في العديد من العمليات, وتقلد عدة مسؤوليات من بينها مسؤولا للناحية الرابعة بالولاية التاريخية الاولى.

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وفاة المجاهد عبد السلام بوشارب: وزير الاتصال يعبر عن عميق تأثره
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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