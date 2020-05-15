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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد السلام بوشارب

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الجمعة برقية تعزية ومواساة الى عائلة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب الذي وافته المنية امس الخميس , حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان  "على اثر وفاة المجاهد واللواء المتقاعد عبد السلام بوشارب بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية تعزية و مواساة إلى عائلة الفقيد الذي اختاره الله الى جواره في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل ".

وقد اشاد رئيس الجمهورية بإخلاص وتفاني الفقيد طيب الله ثراه عندما كان مجاهدا في صفوف جيش التحرير الوطني وضابطا ساميا بالجيش الوطني الشعبي مما جعل منه نموذجا للمجاهدين المخلصين والوطنيين الصادقين الذين خدموا الوطن حتى وافاهم الأجل الذي لا يخطئ أحدا.

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كما قدم تعازيه إلى عائلة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يخفف عنها حرقة الفراق وان يلحق المجاهد الراحل بالصالحين والشهداء ويجعله من الغر المحجلين ."

آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2020 15:03
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد السلام بوشارب
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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