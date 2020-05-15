المجاهد عبد السلام بوشارب في ذمة الله

الجزائر - انتقل الى رحمة الله، أمس الخميس، المجاهد عبد السلام بوشارب، عن عمر ناهز 85 سنة، حسب ما علم يوم الجمعة لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ولد الفقيد عبد السلام بوشارب سنة 1935 بعين ولمان (ولاية سطيف) من عائلة جزائرية بسيطة، حيث التحق في مقتبل عمره بالمدرسة القرآنية أين تعلم أصول الدين واللغة.

وقد اقتحم المرحوم النشاط السياسي كمناضل في الحركة الوطنية، حيث مكنته الاحداث التي عاشتها الجزائر من أن يكتشف بأن الوضع لا يمكن أن يتغير الا بطريقة مغايرة خاصة بعد مجازر الثامن ماي 1945.

وبعد انطلاق ثورة أول نوفمبر المجيدة التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني بالناحية الثالثة، المنطقة الاولى للولاية الاولى التاريخية، حيث أسس أول صاعقة لجيش التحرير الوطني، كما شارك في العديد من العمليات، وتقلد عدة مسؤوليات من بينها مسؤولا للناحية الرابعة بالولاية التاريخية الاولى.

وبعد الاستقلال واصل المرحوم نضاله في صفوف الجيش الوطني الشعبي حيث كان ضمن الاطارات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 بمصر، ليتقلد بعد عودته عديد الرتب من بينها مسؤول فيلق بالناحية السادسة لتمنراست ثم مسؤول فيلق بالقطاع العسكري لولاية تبسة، فمسؤول فيلق بالقطاع العسكري لعنابة ثم مديرا للاتصال والاعلام بوزارة الدفاع الوطني قبل أن يتم ترقيته الى رتبه لواء.

وأمام هذا المصاب الجلل، بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، بأخلص تعازيه الى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناه ويرزق ذويه الصبر والسلوان.للإشارة فان جنازة المرحوم ستشيع ظهر اليوم الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.