وجاء في البيان: "على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية, السيد الشاذلي القليبي, طيب الله ثراه, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره السيد قيس سعيد, رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك, بكل حكمة وكفاءة وإخلاص, سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء".
وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية ومواساة الى نظيره التونسي
أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:31 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 35 مرات
الجزائر - بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره التونسي, السيد قيس سعيد, على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية, الشاذلي القليبي, أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك, حسب ما أورده يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.
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