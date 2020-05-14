Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية ومواساة الى نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره التونسي, السيد قيس سعيد,  على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية, الشاذلي القليبي, أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك, حسب ما أورده يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية, السيد الشاذلي القليبي, طيب الله ثراه, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره السيد قيس سعيد, رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, أشاد فيها بمواقف الفقيد في الدفاع عن القضايا الإقليمية والعربية وتعزيز العمل العربي المشترك, بكل حكمة وكفاءة وإخلاص, سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء".

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية ومواساة الى نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.14

وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية ومواساة الى نظيره…

20.05.14

مشروع قانون المالية التكميلي 2020 : القرارات المتخذة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد…

20.05.14

كوفيد-19: العاملون في قطاع العدالة يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة آثار فيروس كورونا

20.05.14

كوفيد-19: ارتداء التجار للكمامات الواقية "إجباري" ابتداء من الأحد

20.05.14

60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار

20.05.14

تموين الأسواق الوطنية ب 18 مليون قنطار من المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة…