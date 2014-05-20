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كوفيد-19: العاملون في قطاع العدالة يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة آثار فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

 

الجزائر- قام العاملون في قطاع العدالة بالتبرع بجزء من رواتبهم في إطار الحملة التضامنية التي يعرفها المجتمع الجزائري والرامية إلى مواجهة آثار جائحة فيروس كورنا, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة العدل.

وأوضح المصدر ذاته أن "تبرعات قطاع العدالة وصلت مبلغا إجماليا قدره 158.258.000 دج", وهذا في إطار "الحملة التضامنية التي عرفها المجتمع الجزائري والرامية إلى مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا".

وأضاف أن العاملين في قطاع العدالة "انخرطوا في هذا المسعى الوطني عن طريق التبرع بجزء هام من رواتبهم, آملين أن يساهم وصول هذه الإعانات إلى أصحابها في التخفيف عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة في ظروف أحسن".

وتشكل هذه العملية التضامنية --حسب بيان وزارة العدل-- "اعترافا رمزيا بهذه اللفتة الصادقة التي بها يصنع المتبرعون الابتسامة على شفاه العائلات التي توجه إليها تبرعاتهم".

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: العاملون في قطاع العدالة يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة آثار فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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