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بن بوزيد: فرض الكمامة الواقية على المواطنين "أمر وارد" في حال عدم التحكم في الوضع الوبائي

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
بن بوزيد: فرض الكمامة الواقية على المواطنين &quot;أمر وارد&quot; في حال عدم التحكم في الوضع الوبائي

تيبازة - قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, يوم الخميس بتيبازة أن فرض إجبارية وضع الكمامة الواقية بقوة القانون على المواطنين في حال استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وعدم التحكم فيه "أمر وارد".

وأوضح السيد بن بوزيد بمناسبة مرافقته لوزير السياحة والصناعات والتقليدية والعمل العائلي الذي يقوم بزيارة بالولاية, أنه "في حال تسجيل تواصل انتشار وباء كوفيد-19 ولم نتحكم فيه, يمكن للجنة العلمية لمتابعة تفشي وانتشار وباء كورونا أن تطلب من السلطات فرض إجبارية لباس الكمامة بقوة القانون", مبرزا أنه يشترط أيضا أن يكون عدد الكمامات المصنوعة "تكفي بشكل كبير".

وفي هذا السياق جدد وزير الصحة دعوته للمواطنين للتقيد الصارم بتدابير الوقاية والتطهير والتباعد الاجتماعي ووضع وسائل الوقاية, التي تعد أنجع الوسائل للوقاية من أي إصابة محتملة.

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ومع تواصل الدراسات العلمية عبر العالم يوميا في سباق غير معلن للتعرف على سلوك الجائحة ومصدرها وسبل الوقاية منها -- يتابع وزير الصحة -- "تبقى جل الدراسات تتفق على أن انتقال العدوى تتم عن طريق الفم والهواء لتهاجم جهاز التنفس, لذلك يتوجب وضع الاقنعة الواقية".

وفي هذا الصدد, توقع وزير الصحة حاجة الجزائر لنحو 10 ملايين كمامة يوميا, مبرزا أن المجلس العلمي المكلف بمتابعة تفشي وإنتشار وباء كورونا وافق على الكمامات التي تصنع من طرف الحرفيين على اعتبار انها كافية لحماية الجمهور الواسع شرط التقيد بالتدابير الصحية, في حين أنها ليست موجهة للاستعمال الطبي.

آخر تعديل على الخميس, 14 أيار 2020 16:11
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بن بوزيد: فرض الكمامة الواقية على المواطنين "أمر وارد" في حال عدم التحكم في الوضع الوبائي
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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