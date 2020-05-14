أقوال القنصل العام للمغرب بوهران: بوقادوم يستدعي سفير المملكة المغربية بالجزائر

الجزائر- استدعى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, أمس الاربعاء, سفير الـمملكة المغربية بالجزائر "الذي تمت مواجهته بالأقوال الصادرة عن القنصل العام للمغرب بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة", حسب ما افاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: "استدعي أمس، الأربعاء 13 ماي 2020، سفير الـمملكة المغربية بالجزائر من طرف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، حيث تمت مواجهته بالأقوال التي صدرت عن القنصل العام للمملكة المغربية بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة".

وتمت إفادة السفير المغربي --يضيف نفس المصدر-- بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها +بلد عدو+ هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، مما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".