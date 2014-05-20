الجزائر والصين "شريكان متميزان" يكافحان سويا كوفيد-19

الجزائر- صرح سفير الصين في الجزائر, لي ليياني أن الصين والجزائر "شريكان متميزان" تربطهما صداقة استثنائية و ثقة متبادلة" مؤكدا أن بلده يولي دائما " أهمية كبيرة" للمكافحة المشتركة ضد الوباء في الجزائر أين يبقى الوضع " مستقرا" .

ففي مقال أرسل للصحافة تلقت "وأج" نسخة منه تحت عنوان " الصداقة الحقيقية تظهر في المحن" كتب سفير الصين أن"الصين و الجزائر بلدان شقيقان و صديقان وفيان و شريكان متميزان تربطهما صداقة استثنائية و ثقة متبادلة " مضيفا أنه بالرغم من أن الصين " لا تزال تعاني من " أخطار كبيرة" مرتبطة بظهور حالات مستوردة و ظهور محتمل لحالات محلية غير أنها تولي " أهمية كبيرة" للمكافحة المشتركة ضد وباء كورونا في الجزائر أين " يبقى الوضع مستقرا بفضل الجهود التي تبذلها الجزائر حكومة و شعبا".

و لدى اشارته الى أنه في الوقت الذي تركز فيه بلدان العالم على تحركاتها الفردية ضد التهديدات " الجدية" لهذا الوباء فقد أكد السفير الصيني أنه " سجل ارتياحا كبيرا لاستمرار حكومتي و شعبي البلدين في تضافر جهودهما و تبادل المساعدات من أجل عمل مشترك".

كما استرسل يقول انه في بداية مكافحة الصين لهذا الوباء, كانت الجزائر من البلدان السباقة لتقديم المساعدات " العاجلة" في مكافحة الفيروس في الصين و " سيحفظ الشعب الصيني ذلك في ذاكرته الى الأبد و يؤكد شكره من خلا ل اسهام متواصل و مكثف لمكافحة انتشار الوباء في الجزائر".

كما أوضح أن "كثيرا من أصدقائنا الجزائريين، يشكرون الصين نظير مساعداتها من حيث العتاد"، مؤكدا "أنني لاحظت أيضا، أنهم كذلك مهتمين بسؤال يتمثل في: هل بإمكان الصين أن ترسل فريقا من الخبراء لمكافحة الأوبئة إلى الجزائر وبخصوص هذا السؤال، فان جوابي واضح : نعم بالطبع".

و أضاف السفير، انه "من اجل دعم أفضل للجهود" الجزائرية، و "تقاسم امثل" للخبرات و التجارب الصينية، فان الحكومة الصينية قد أرسلت فريقا يتكون من 20 خبيرا طبيا مختصا في مكافحة فيروس كورونا.

كما أكد الدبلوماسي الصيني، انه الفريق الصيني الأول من الخبراء، الذي ترسله الحكومة الصينية من اجل دعم مكافحة كوفيد-19، في منطقة شمال إفريقيا و المغرب العربي، مضيفا أن إرسال هذا الفريق يكتسي إذا "مغزى خاص"، و يعكس "تماما الوزن المتميز للصداقة الاستثنائية بين الصين والجزائر".