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مكافحة فيروس كورونا: فريق من الخبراء الطبيين الصينيين يحل بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 14:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
مكافحة فيروس كورونا: فريق من الخبراء الطبيين الصينيين يحل بالجزائر

الجزائر- حل فريق من الخبراء الطبيين الصينيين يوم الخميس بالجزائر العاصمة ، على متن طائرة تنقل أيضا معدات طبية، في إطار التعاون الجزائري الصيني في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، صرح مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، محمد الحاج للصحافة، أن الهدف من إرسال هذا الفريق الطبي "المختص في مكافحة كوفيد-19، يتمثل في تقاسم خبرات و تجارب البلدين فيما يخص كيفيات وطرق علاج الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا".

كما نوه في هذا الصدد، بهذه المساعدة الجديدة من الصين لفائدة لجزائر، ونوعية العلاقات القائمة بين البلدين في عديد المجالات".

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من جانبه أكد سفير الصين بالجزائر، لي ليانهي، أن "هذا الفريق الطبي المتكون من عشرين شخصا، مختص في معالجة الأمراض التنفسية و العناية المركزة و الأمراض المعدية، و كذا الطب التقليدي الصيني".

كما أشار، إلى أن "هؤلاء الخبراء كانوا من الأوائل الذين تم تجنيدهم لدى ظهور فيروس كورونا في الصين، مما مكنهم من اكتساب تجربة و خبرة كافية، في مجال معالجة المرضى المصابين".

و عليه –يضيف السفير الصيني-، فان "هؤلاء الخبراء قد جاؤوا إلى الجزائر لتقديم خبرتهم في مجال وباء كورونا، و العمل مع نظرائهم الجزائريين من أجل مساعدة الجزائر في التغلب على هذا الوباء في اقرب الآجال".

كما أوضح ذات المتحدث، أن "الجزائر تعتبر البلد الأول في شمال إفريقيا والمغرب العربي، الذي يتلقى مساعدة مماثلة من الصين، و المتكونة من مختصين في مكافحة فيروس كورونا ،مما يعكس العلاقات الاستثنائية القائمة بين البلدين".

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وتابع قوله، أن الحكومة الصينية، قد أرسلت أيضا معدات طبية خاصة بمكافحة وباء كوفيد-19 الى الجزائر، معربا عن "استعداد الصين لمواصلة مساعداتها" للبلد في مكافحته  لفيروس كورونا.

وكانت الصين قد أرسلت أيضا من قبل، العديد من التبرعات والمساعدات العاجلة من المعدات الطبية للجزائر، تتكون خاصة من أجهزة تنفس وأقنعة طبية و ألبسة طبية واقية و أقنعة العزل الطبي و قفازات طبية و كواشف طبية للتشخيص.

آخر تعديل على الخميس, 14 أيار 2020 14:21
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مكافحة فيروس كورونا: فريق من الخبراء الطبيين الصينيين يحل بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 14:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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