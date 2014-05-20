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حجز أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الاقراص المهلوسة جنوب البلاد

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
حجز أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الاقراص المهلوسة جنوب البلاد

الجزائر- حجز حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، أمس الاربعاء، أكثر من ثلاث قناطير من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الاقراص المهلوسة جنوب البلاد، حسب ما أفاد ت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في المصدر أنه" في  اطار محاربة الجريمة المنظمة وفي يساق الجحود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 13 مايو 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) و(24) كيلوغرام، وذلك خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد سيدي الشيخ، بلدية بني ونيف، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة".

في سياق متصل، وببشار دائما، "أوقف حراس الحدود أربعة(04) تجار مخدرات على متن مركبة محملة ب(10،9) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بأفلو، ولاية الاغواط بالناحية العسكرية الرابعة، تاجري مخدرات بحوزتهما(10450) قرص مهلوس، كما تم ضبط(20000) علبة سجائر بورقلة/ن.ع.4. يضيف بيان الوزارة.

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حجز أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج وكمية معتبرة من الاقراص المهلوسة جنوب البلاد
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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