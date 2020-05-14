اتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية مدعوة إلى إعادة النظر في أولوياتها

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الأربعاء أن الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية مدعوة إلى "إعادة النظر" في تشكيل أولوياتها "وفقا للتحديات والرهانات والتهديدات والمخاطر الحالية والقادمة".

وأفاد بيان للمجلس أن السيد شنين، شدد في مداخلته بتقنية التحاضر عن بعد، في الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات المزمع عقده في النمسا من 19 إلى 21 أغسطس القادم، على خصوصيات السياق الحالي التي تستدعي من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية "إعادة النظر في تشكيل أولوياتها" بما يتوافق مع التحديات والرهانات والتهديدات والمخاطر الحالية والقادمة، "خدمة لمبادئ المصير الإنساني المشترك والتضامن بين الشعوب والتمكين السيادي للدول في تحديد أولوياتها وحماية مواطنيها".

وأضاف المصدر ذاته أن الجزائر "رافعت خلال إثراء مشروع إعلان القمة من أجل مقترحاتها الخاصة بتعزيز التضامن الدولي و الالتزام بقواعد ومبادئ الشرعية الدولية و العمل على ترقية السلم والأمن الدوليين والاحترام المطلق لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وكذا الدعوة إلى جعل الحق في الصحة هدفا استراتيجيا للتعاون الدولي وللمساعدات التنموية الموجهة خاصة للدول الأقل نموا".

وتضمنت مقترحات الجزائر أيضا التأكيد على "ضرورة العمل المستديم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والسعي لتجفيف منابع تمويله بما في ذلك عن طريق تجريم دفع الفدية".

وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة 7 نقاط، أبرزها المناقشة والمصادقة على مشروع الإعلان المعدل قبل إرساله للإثراء من قبل البرلمانات الوطنية إلى جانب التقارير واللوائح التوجيهية لجلسات النقاش وكذا مشروع برنامج القمة والشخصيات التي ستنشط النقاش العام وكذا تحديد قائمة الملاحظين المدعوين لحضور فعاليات القمة ومسائل تقنية أخرى.