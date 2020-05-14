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بلدهان يتحادث مع نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 08:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أجرى كاتب الدولة المكلف بالجالية و الكفاءات بالخارج رشيد بلدهان يوم الأربعاء محادثات بتقنية التحاضر عن بعد مع نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السيدة مارينا سيريني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن "هذه المحادثات التي تندرج في إطار المشاورات بين البلدين تمحورت حول العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن "الطرفين تطرقا إلى واقع العلاقات الثنائية واتفقا على بعث التعاون الجزائري الايطالي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19".

وفي هذا الإطار شدد "الطرفان على ضرورة تحقيق كل المواعيد التي كانت مسجلة في الأجندة، وهي الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي حول مسائل السياسة والأمن واجتماع لجنة متابعة العلاقات الجزائرية الإيطالية والدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى".

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بلدهان يتحادث مع نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 08:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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