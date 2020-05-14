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وزير الخارجية يعزي نظيره التونسي اثر وفاة الشاذلي القليبي

  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
وزير الخارجية يعزي نظيره التونسي اثر وفاة الشاذلي القليبي

الجزائر - بعث وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم برقية تعزية لنظيره التونسي و لعائلة المرحوم الشاذلي القليبي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الذي وافته المنية يوم الاربعاء عن عمر يناهز 95 عاما، أشاد فيها بمناقب و مآثر الفقيد ،حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتقدم السيد بوقدوم اثر هذا المصاب الجلل " بخالص عبارات التعازي والمواساة لنظيره التونسي ولأسرة الفقيد، راجيا الله عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".

وأشاد الوزير في برقية التعزية "بمناقب الراحل الذي كرّس مسيرته المهنية الحافلة في خدمة بلده تونس الشقيقة بإخلاص وكفاءة عالية في مختلف المواقع السياسية التي شغلها، كما نوّه السيد بوقدوم بالحكمة والحنكة والاقتدار التي أدار بها الفقيد العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتفانيه في خدمة القضايا العربية العادلة."

وأكّد السيد بوقدوم أن الأجيال التونسية والعربية المتعاقبة "ستبقى تحتفظ بذكرى الفقيد وتستلهم من مشواره الزاخر للارتقاء بحاضرها ومستقبلها".

آخر تعديل على الخميس, 14 أيار 2020 10:08
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وزير الخارجية يعزي نظيره التونسي اثر وفاة الشاذلي القليبي
  أدرج يـوم : الخميس, 14 أيار 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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