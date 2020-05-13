Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الإرهابية الدنيئة المرتكبة غرب النيجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
الجزائر تدين &quot;بشدة&quot; الاعتداءات الإرهابية الدنيئة المرتكبة غرب النيجر

 الجزائر-ادانت الجزائر "بشدة الاعتداءات الإرهابية الدنيئة" التي استهدفت عدة مقاطعات في غرب النيجر والتي خلفت عديد الضحايا من بين السكان المدنيين، حسبما أكده اليوم الأربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وفي تصريح لواج قال السيد بن علي شريف "ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت يوم السبت 9 مايو 2020 العديد من المقاطعات في بلدية "أنزورو" بمنطقة "تيلابيري" غرب النيجر و التي خلفت عديد الضحايا من بين السكان المدنيين".

كما أردف ذات المسؤول يقول "نقدم تعازينا لعائلات ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية كما نؤكد للشعب النيجيري الشقيق وحكومته تضامننا معهم". وقال ذات المسؤول ان "هذه الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي ترتكب خلال شهر رمضان المعظم، تظهر مرة أخرى الوجه البشع للإرهاب الذي ما زال يتهجم بصفة عمياء على الضحايا المدنيين، ضاربا عرض الحائط قيم ديننا الحنيف وقداسة الحياة البشرية".

وأخيرا قال بن علي شريف "اننا نبقى على قناعة بان عزم ووحدة الشعب النيجيري ستمكنانه من الانتصار على الإرهاب ومن تجاوز هذه المحنة".

وأعلنت مصادر رسمية عن مقتل عشرين (20) شخصا يوم السبت الماضي خلال اعتداءات استهدفت ثلاثة قرى نيجيرية في منطقة تيلابيري غرب البلد

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الإرهابية الدنيئة المرتكبة غرب النيجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.13

الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الإرهابية الدنيئة المرتكبة غرب النيجر

20.05.13

ورقلة : استلام حصة أولى من الأكسجين الطبي السائل

20.05.13

بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه من عدة دول

20.05.13

الفنان إيدير يوارى الثرى بباريس

20.05.13

أحزاب تثمن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور للنقاش وأخرى تدعوا لتقييم مخلفات الازمة

20.05.13

تضامن: الجزائر ترسل أكثر من 150 طن من المواد الغذائية إلى النيجر

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.12

فيروس كورونا: 176 إصابة جديدة, 157 حالة تماثلت للشفاء و 8 فيات في الجزائر خلال ال24 ساعة…