وأوضح ذات المصدر أن هذه المحادثات تناولت "على وجه الخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي".
بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه من عدة دول
أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 18:39 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - تحادث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هاتفيا مع نظرائه في كل من الموزمبيق، كندا، اليونان، زيمبابوي، ناميبيا وتونس, حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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