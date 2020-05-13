بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه من عدة دول

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الدنيئة المرتكبة غرب النيجر -

ورقلة : استلام حصة أولى من الأكسجين الطبي السائل -

أحزاب تثمن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور للنقاش وأخرى تدعوا لتقييم مخلفات الازمة -

تضامن: الجزائر ترسل أكثر من 150 طن من المواد الغذائية إلى النيجر -

رزيق: أسعار اغلب المواد الاستهلاكية معقولة و في متناول الجميع خلال شهر رمضان -

دراسة مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات في صلب اجتماع الحكومة -

مبادرة اليوم العالمي للعيش معا في سلام مستوحاة من تاريخ ومبادئ الجزائر -

تسجيل تراجع كبير في استهلاك الخبز خلال رمضان بسبب الحجر الصحي -

أمطار رعدية مرتقبة على ولايات غرب الوطن ابتداء من امسية الأربعاء -

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي -

كوفيد-19: أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت -

الحجر الصحي بقسنطينة : الأولياء أمام اختبار صعب -

وكالات السياحة والأسفار في مواجهة جائحة كورونا : زلزال يضرب القطاع -

بلعيد : طرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني -

الجزائر جاهزة للتصدي لأي اجتياح محتمل للجراد -

الشراء عبر الانترنت من الخارج: الجمارك تعزز رقابتها لتفادي الغش التجاري -

محند أوسعيد: رسالة رئيس الجمهورية بخصوص موضوع الذاكرة في منتهى الوضوح -

صفقة سوناطراك بلبنان قضية لبنانية-لبنانية -