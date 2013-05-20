كوفيد-19: أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت

الجزائر - أفتت اللجنة الوزارية للفتوى, في بيان لها اليوم الأربعاء, بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى, وذلك نظرا للأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضح ذات المصدر أنه نظرا للأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا, فإن "اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بأداء صلاة العيد في البيوت جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى, ويمكن أداؤها لأصحاب المداومات في أماكن العمل في حدود المتاح لهم, وذلك تعظيما لهذه الشعيرة وتحصيلا لثوابها وبركتها, فهي سنة مؤكدة داوم عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم". وذكرت اللجنة "أن الفقهاء نصوا على جواز ذلك لمن تعذر عليهم الخروج اليها, كما هو الحال في الظروف المفروضة بسبب جائحة كورونا".

كما افتت اللجنة ب"مشروعية رفع التسبيح والتكبير من مكبرات الصوت في المساجد, وتدعو الناس الى التكبير والتسبيح والتهليل في البيوت أو حيث كانوا, للمحافظة على هذه السنة وتعظيم هذه الشعيرة, و لاستحضار معاني العيد وأجوائه, لزرع الفرحة و البهجة في هذا اليوم السعيد".

وأشارت اللجنة الى "فضيلة اظهار الفرحة و البهجة والسرور بالعيد, ونشر معاني المحبة والرحمة والتكافل, في ظل احترام التدابير الوقائية, والحرص على التباعد الاجتماعي, وتفادي التجمعات المختلفة".