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محند أوسعيد: التبرعات في حسابات كوفيد-19 بلغت 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 11:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
محند أوسعيد: التبرعات في حسابات كوفيد-19 بلغت 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار

الجزائر - بلغت قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية أمس الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار، حسبما أفاد به يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد محند اوسعيد بلعيد.

و أكد الناطق الرسمي للرئاسة خلال ندوة صحفية بأن هذه الاموال "ستوزع على مستحقيها و المتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الاحمر والمجتمع المدني".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 أيار 2020 11:54
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محند أوسعيد: التبرعات في حسابات كوفيد-19 بلغت 3 مليارات دج و 9ر1 مليون دولار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 أيار 2020 11:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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